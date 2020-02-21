Рейтинг недовіри українців очолили чиновники та судді

У лютому 2020 року серед виконавчих та правоохоронних органів влади найчастіше довіра українців висловлюється до Збройних сил України - їм довіряють 69% опитаних. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, висока довіра до Державної служби з надзвичайних ситуацій (65%), Державної прикордонної служби (60%), Національної гвардії України (60%).

Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам) - 77%, судовій системі загалом (76%), місцевим судам (71%), прокуратурі (68%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (66%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (65%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (65%), уряду України (64,5%), Верховному суду (64%), Антикорупційному суду (64%), Конституційному суду України (60,5%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2020 року більшість українців (53%) вважали що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, що значно більше, ніж у вересні (17%), у грудні 2019 року (36%).