Рейтинг іноземних лідерів: до кого найкраще ставляться українці

У середині червня рейтинг позитивного ставлення українців очолювали Анджей Дуда, Борис Джонсон та Джо Байден. До президента Польщі позитивно ставляться 92% українців, до прем’єр-міністра Британії - 90%, до президента США - 89%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

До президента Литви Ґітанаса Наусєди позитивно ставляться 73%, до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн - 71%, до президента Туреччини Реджепа Ердогана - 59%, президента Франції Емманюеля Макрона - 58%, президента Румунії Клауса Йоганніса - 50% (не знають його - 30%), прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі - 45% (не знають його - 25%), канцлера Німеччини Олафа Шольца - 41%.

До прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переважає негативне ставлення - 53%. Позитивно ставляться до нього 20%, не знають його - 20%.

Абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі Олександра Лукашенка (95%) та Росії Володимира Путіна (98%).

За останні два місяці покращилося ставлення до канцлера Шольца, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, погіршилося - до президента Туреччини Ердогана та президента Франції Макрона.

Опитування проведено 18-19 червня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.