Рейтинг FIVB перед ЧМ-2025: на каком месте Украина и кто ее соперники

Международная федерация волейбола (FIVB) обновила мировой рейтинг мужских сборных перед стартом чемпионата мира-2025. Украина подошла к турниру на 14-м месте и в третий раз в истории сыграет в финальной части мирового первенства.
О месте "сине-желтых" в рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт FIVB.
В новом рейтинге FIVB сборная Украины имеет в активе 218,86 очка. Она опережает Болгарию (202,90) на 15,96 очка, но отстает от Ирана (222,91) на 4,05 очка.
Лидером рейтинга является победитель Лиги наций-2025 Польша (400,14), которая опережает Италию (368,02) и Бразилию (356,43).
Украина расположилась на 14-м месте, а среди ближайших преследователей - Болгария, Турция и Бельгия.
"Сине-желтые" будут выступать в группе F чемпионата мира, который состоится в Филиппинах. Соперниками команды Рауля Лосано станут:
Путевку на турнир украинцы получили как четвертая лучшая сборная в мировом рейтинге, которая автоматически не отобралась на чемпионат.
Перед стартом мирового первенства украинская команда провела тренировочный сбор в Катаре, где одержала три победы в трех матчах.
Последний раз официально сборная играла в Лиге наций-2025, заняв девятое место.
Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.
Все трансляции доступны в HD-качестве с украинским комментированием.