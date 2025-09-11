Рейтинг FIVB перед ЧМ-2025: на каком месте Украина и кто ее соперники

Украина в рейтинге FIVB

В новом рейтинге FIVB сборная Украины имеет в активе 218,86 очка. Она опережает Болгарию (202,90) на 15,96 очка, но отстает от Ирана (222,91) на 4,05 очка.

Лидером рейтинга является победитель Лиги наций-2025 Польша (400,14), которая опережает Италию (368,02) и Бразилию (356,43).

Топ-10 рейтинга FIVB перед ЧМ-2025:

Польша - 400,14 Италия - 368,02 Бразилия - 356,43 Франция - 353,60 Япония - 331,08 США - 319,50 Словения -315,98 Германия - 264,34 Аргентина - 262,20 Куба - 260,69

Украина расположилась на 14-м месте, а среди ближайших преследователей - Болгария, Турция и Бельгия.

Кто соперники Украины на ЧМ-2025

"Сине-желтые" будут выступать в группе F чемпионата мира, который состоится в Филиппинах. Соперниками команды Рауля Лосано станут:

Италия - действующий чемпион мира

Бельгия

Алжир

Путевку на турнир украинцы получили как четвертая лучшая сборная в мировом рейтинге, которая автоматически не отобралась на чемпионат.

Расписание матчей Украины на ЧМ-2025

Воскресенье, 14 сентября, 09:00 - Украина - Бельгия

Вторник, 16 сентября, 09:00 - Украина - Алжир

Четверг, 18 сентября, 16:30 - Италия - Украина

Подготовка к соревнованиям

Перед стартом мирового первенства украинская команда провела тренировочный сбор в Катаре, где одержала три победы в трех матчах.

Последний раз официально сборная играла в Лиге наций-2025, заняв девятое место.

Где смотреть матчи

Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.

Все трансляции доступны в HD-качестве с украинским комментированием.