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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 11:35
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги Фото: больше всего денег граждан в двух государственных банках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2023 года в 67 банках находилось 933,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 606,9 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 333,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 166,7 млрд гривен.

Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 57,2 млрд гривен и частный Универсал Банк - 49,2 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 43,0 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Национальный банк лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения с помощю повышения нормы резервирования банков по текущим средствам в феврале-марте.

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

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