Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят сбережения

По состоянию на 1 декабря 2022 года в 67 банках находилось 889,5 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 573,8 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 314,7 млрд гривен.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2022 года в Украине насчитывалось 5516 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 1169 (на 17,5%). Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1294. Второй квартал подряд банк лидирует по количеству отделений, опередив Ощадбанк.