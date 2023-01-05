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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят сбережения

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Украина, Четверг 05 января 2023 13:06
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят сбережения Фото: больше всего денег граждан в двух государственных банках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 декабря 2022 года в 67 банках находилось 889,5 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 573,8 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 314,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 159,8 млрд гривен.

Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 54,2 млрд гривен и частный Универсал Банк - 46,2 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 42,4 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят сбережения

Напомним, по состоянию на 1 октября 2022 года в Украине насчитывалось 5516 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 1169 (на 17,5%). Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1294. Второй квартал подряд банк лидирует по количеству отделений, опередив Ощадбанк.

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