Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають заощадження

Фото: найбільше грошей громадян у двох державних банках (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 1 грудня 2022 року в 67 банках перебувало 889,5 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 573,8 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку –-314,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 159,8 млрд гривень. Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 54,2 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 46,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 42,4 млрд гривень.