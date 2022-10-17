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Банки с начала года закрыли более тысячи отделений: в каких осталось больше всего

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 13:54
Банки с начала года закрыли более тысячи отделений: в каких осталось больше всего Фото: рейтинг банков по количеству отделений возглавляет ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2022 года в Украине насчитывалось 5516 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 1169 (на 17,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине было 69 действующих банков, и их количество сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1294. Второй квартал подряд банк лидирует по количеству отделений, опередив Ощадбанк. С начала года банк сократил 203 отделения.

В государственном Ощадбанке осталось 1237 отделений (-365).

Далее с большим отрывом идут банки с иностранным капиталом Райффайзен Банк (357) та Укрсиббанк (233). Замыкает пятерку частный ПУМБ (224).

Банки с начала года закрыли более тысячи отделений: в каких осталось больше всего

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%).

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