С начала года в Украине закрыли 85 отделений: рейтинг банков

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось 5 053 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 85.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Кроме того, 874 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных". Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1 163. Кроме того, работа 614 отделений банка временно приостановлена. Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 113 отделений. Еще 70 временно приостановлены. Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (330), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (220). По состоянию 1 октября в Украине работало 62 банка. Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.