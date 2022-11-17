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Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили самую большую прибыль и убытки

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 15:44
Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили самую большую прибыль и убытки Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2022 года получили 7,370 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 13,828 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором государственный Ощадбанк - 3,361 млрд гривен. Далее идут банки с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 2,395 млрд гривен, Укрсиббанк - 2,099 млрд гривен и Ситибанк - 1,506 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили самую большую прибыль и убытки

По данным НБУ, 44 из 67 банков получили прибыль на сумму 25,555 млрд гривен, а 23 банка показали убытки на 18,185 млрд гривен.

Самый большой убыток показал государственный Укрэксимбанк - 7,906 млрд гривен. Далее идут банк с иностранным капиталом Альфа-Банк - -4,318 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,359 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: какие финучреждения получили самую большую прибыль и убытки

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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