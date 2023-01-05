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Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков

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Украина, Четверг 05 января 2023 12:10
Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2022 года получили 19,429 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 22,874 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, далее идут банки иностранных банковских групп Укрсиббанк - 3,270 млрд гривен, Райффайзен Банк - 2,794 млрд гривен и Ситибанк - 2,385 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков

По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 39,106 млрд гривен, а 21 банк показал убытки на 19,677 млрд гривен.

Самый большой убыток показал государственный Укрэксимбанк - 7,688 млрд гривен. Далее идет банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 5,073 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,754 млрд гривен.

Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

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