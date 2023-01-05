Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2022 года получили 19,429 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 22,874 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, далее идут банки иностранных банковских групп Укрсиббанк - 3,270 млрд гривен, Райффайзен Банк - 2,794 млрд гривен и Ситибанк - 2,385 млрд гривен. По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 39,106 млрд гривен, а 21 банк показал убытки на 19,677 млрд гривен. Самый большой убыток показал государственный Укрэксимбанк - 7,688 млрд гривен. Далее идет банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 5,073 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,754 млрд гривен.