Рейтинг банков Украины: кто получил больше всего прибыли и убытков
Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2022 года получили 19,429 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 22,874 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, далее идут банки иностранных банковских групп Укрсиббанк - 3,270 млрд гривен, Райффайзен Банк - 2,794 млрд гривен и Ситибанк - 2,385 млрд гривен.
По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль на сумму 39,106 млрд гривен, а 21 банк показал убытки на 19,677 млрд гривен.
Самый большой убыток показал государственный Укрэксимбанк - 7,688 млрд гривен. Далее идет банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 5,073 млрд гривен и государственный Укргазбанк - 3,754 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).