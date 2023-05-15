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Рейтинг банков по депозитам: где украинцы хранят свои сбережения

Фото: в двух госбанках больше всего денег украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках хранилось 944,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 583,5 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 336,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 169,5 млрд гривен.

Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 57,0 млрд гривен и частный Универсал Банк - 52,7 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 43,6 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

По данным НБУ, в крупнейших банках, которые являются главными бенефициарами ликвидности из-за значительных бюджетных расходов, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате беспрецедентный объем средств населения сохраняется на текущих счетах, что генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности.

Отметим, по состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5 192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 144.

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банкиНациональный банк Украины