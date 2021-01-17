З рейсу, на якому Навальний вилетить в Росію, зняли "буйного" пасажира

Фото: Олексій Навальний в літаку (meduza.io)

З рейсу Берлін - Москва, на якому повинен повернутися в Росію опозиційний політик Олексій Навальний, зняли агресивного пасажира. Він вів себе неадекватно.

Про це повідомляє DW.

Чоловік поводився буйно і лаявся матом на членів екіпажу. Було вирішено зняти його з рейсу.

У той же час відомо, що Олексій Навальний вже сів у літак. Його відразу ж оточили журналісти для коментарів.

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається в Росію сьогодні, 17 січня. Кілька місяців він перебував у Німеччині, проходячи курс лікування після отруєння.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 січня прокуратура Москви попередила про відповідальності за заклики взяти участь в акції в аеропорту "Внуково" 17 січня.

Так, раніше стало відомо, що Навального затримають після повернення в РФ.