Прокуратура РФ пригрозила активістам, які хочуть зустрічати Навального

Фото: Олексій Навальний (instagram)

Прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики взяти участь в акції в аеропорту "Внуково" 17 січня. Туди з Берліна має прилетіти опозиціонер Олексій Навальний.

Про це йдеться на сайті прокуратури Москви.

Зазначається, що акцію не погодила виконавча влада Москви.

"15 січня 2021 року в цілях недопущення можливих порушень закону при проведенні публічних заходів п'ятнадцяти особам, що закликають до участі в публічному заході, винесені застереження про неприпустимість порушення закону", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі підкреслили, що "організація неузгодженого публічного заходу, так і участь в ньому, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність".

Раніше стало відомо, що Олексій Навальний буде затриманий після повернення до Російської Федерації. Затримання планується тому, що його оголошено в розшук. У нього є умовний термін по так званій справі "Ів Роше" за причетність до шахрайства. У 2014 році його засудили до 3,5 років умовно. ЄСПЛ визнав вирок довільним і необґрунтованим.

Сам Навальний повідомив, що має намір прибути до Москви рейсом з Берліна 17 січня.