Рейс МАУ з Афін відклали через невідому речовину на борту

Виліт рейсу PS354 Афіни - Київ перенесли на понеділок

На борту самолета компании МАУ, который должен был вылететь из Афин (Греция) в Киев днем 10 февраля, обнаружили вещество неизвестного происхождения, вследствие чего рейс перенесли на сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В компании уточнили, что вылет рейса PS354 перенесли на понедельник, 11 февраля, на 15:00, а пассажиров разместили в гостинице.

"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15:00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения", - говорится в сообщении.

МАУ также сообщила, что обнаруженный сосуд с неизвестным веществом передали на экспертизу в компетентные органы.

"Все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из/в аэропорт", - также говорится в сообщении.

Напомним, 29 января в аэропорту "Борисполь" на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов авиакомпании МАУ. Задержки объяснили "сбоем в заправке самолетов авиационным топливом".