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У "Борисполі" затримався виліт 22 рейсів через проблеми із заправкою

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 23:44
У "Борисполі" затримався виліт 22 рейсів через проблеми із заправкою
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

У МАУ повідомили про призупинення заправки літаків компанією-постачальником через конфлікт з ДФС

В аеропорту "Бориспіль" у вівторок ввечері, 29 січня, на 1-2 години було затримано виліт 22 рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

У МАУ затримки пояснили "збоєм у заправці літаків авіаційним пальним".

Зазначається, що компанія-постачальника авіаційного пального причиною призупинення заправки назвала свій конфлікт із Державною фіскальною службою України, який пов'язаний з механізмом погашення векселів під час реалізації авіапального, запровадженим новими положеннями Податкового кодексу з 1 січня 2019 року.

"Заправку було призупинено, незважаючи на те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні прес-служби МАУ.

Нагадаємо, 25 січня Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про тимчасове закриття міжнародного аеропорту "Ла-Гуардія" в Нью-Йорку через брак працівникі, пов'язаний із частковим припиненням роботи уряду США ("шатдауном").

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