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"Рейнджерс" – "Динамо": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Фото: Андрей Ярмоленко (в центре) забил "Джерс" в Люблине (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с шотландским "Рейнджерс" на выезде в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Рейнджерс" – "Динамо" состоится 13 августа в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Прямая трансляция поединка отечественного гранда будет доступна в цифровом вещании T2 на телеканале "2+2". Посмотреть матч в кабельных сетях и на онлайн-платформах можно будет на клубном канале "Динамо TV". Также поединок покажут на YouTube-канале ФК "Динамо" Киев непосредственно в этой новости.

 

 

Ранее "Динамо" упустило победу над "Рейнджерс" в домашнем поединке. Ярмоленко открыл счет под занавес первой половины. Тем не менее, в добавленное арбитром ко второй половине время Дессер вырвал ничью для шотландцев.

В случае победы над "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов столичный гранд встретится с победителем противостояния "Зальцбурга" и нидерландского "Твенте". Австрийцы выиграли первый матч (2:1). Сильнейший в плей-офф квалификации попадет в основную сетку главного еврокубка.

К слову, ранее "Динамо" в гостях одолело "Верес" с голами Шапаренко и Буяльского.

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