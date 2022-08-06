ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рейди по квартирах та перевірка телефонів: як проходить "зачистка" в Миколаєві

Новость на русском →
Миколаїв, Субота 06 серпня 2022 16:02
Рейди по квартирах та перевірка телефонів: як проходить "зачистка" в Миколаєві Фото: в Миколаєві перевіряють кожного жителя (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві наразі триває посилена комендантська година. В рамках якої перевіряють кожного жителя міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в ефірі телемарафону.

Як відбуваються перевірки

"Зараз проходять перевірку всі мешканці Миколаєва", - заявила Замазеєва.

Вона пояснила, що виїхати дозволяється тим, хто купив заздалегідь квиток.

"Тобто при наявності цього квитка та документів в принципі можна покинути місто", - зазначила Замазєєва.

На питання журналіста, як здійснюються перевірки вона відповіла: "Ходять прямо по квартирах".

"Перевіряються документи, перевіряють і мобільні телефони, все", - каже голова Миколаївської облради.

Вона також розповіла, що перед початком посиленої комендантської години населення розділилося на дві частини: перша - виїхала за межі області (вони вчора проходили перевірку на блокпостах), і ті, хто залишилися (проходять перевірку зараз).

Чи є вже результати?

Як підкреслила Замазєєва, влада на сьогодні результатів таких перевірок не надасть. Включно до того часу, поки триває ця комендантська година.

"Чекаємо результатів. Сподіваюсь, вже в понеділок правоохоронці нададуть дозвіл щодо розповсюдження інформації і самі оголосять скільки колаборантів та сепаратистів було знайдено", - резюмувала вона.

Миколаїв закрили на вихідні

Нагадаємо, вчора голова ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв йде на затяжну комендантську годину з 23:00, яка триватиме включно до 05:00 понеділка, 8 серпня.

Фактично, місто закрили на вихідні, але дозволили максимум прогулянки біля своїх домівок - РБК-Україна раніше розписало більш детально про обмеження в Миколаєві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Комендантська година
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз