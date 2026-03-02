Рейды с ТЦК в обмен на отсрочку: в Одессе разоблачили масштабную схему для "уклонистов"

Отмечается, что руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре со служебными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали схему уклонения от мобилизации.

Как работали преступники

Схема предусматривала систему "тарифов". За тысячу долларов лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. За 3 долларов предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств.

Также в перечне услуг было "снятие с розыска" из-за несанкционированных изменений в информационных системах и "решение вопросов" в случае задержания.

Всех участников добавляли в Telegram-канал, где распространяли геолокации постов ТЦК и инструкции по действиям во время проверок учетных документов. Ежемесячная "абонплата" составляла 3 тысячи гривен. За отказ платить угрожали мобилизацией.

Участие ТЦК в схеме

Следствие подтвердило реальное влияние схемы на должностных лиц ТЦК: во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО избегали мобилизации при проверках. Кроме того, зафиксировано получение 40 тысяч гривен и 3 тысяч долларов за выдачу таких удостоверений и дальнейшее распределение денег между организаторами.

Ежемесячно "дельцы" зарабатывали до 30 млн гривен. Только в Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, а в целом по Украине - до 1500 человек.

Во время обысков изъято более 1,6 млн гривен в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печатей, отдельно проводились обыски в ТЦК и СП Одесской области.