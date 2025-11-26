ua en ru
Tech

Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в Украине

Среда 26 ноября 2025 14:26 promo
Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в Украине Фото: Samsung представила дисплеи с Micro RGB (samsung.com)
Автор: Илона Свиридова

Samsung Electronics начала продажи в Украине дисплеев с технологией Micro RGB - первой в своем классе системой построения экрана, которая обеспечивает высокую точность цветов и яркость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Samsung.

Новая технология Micro RGB уже в Украине

Samsung Electronics объявила о старте продаж в Украине своих телевизоров с совершенно новой экранной технологией - Micro RGB. Это первое в мире решение такого типа, изменяющее принцип формирования изображения и открывающее новый этап в развитии дисплеев.

Компания называет Micro RGB технологией, которая сочетает микроразмерные светодиоды и индивидуальное управление каждым цветом, благодаря чему дисплеи обеспечивают максимальную цветоточность, высокую яркость и глубокий контраст без засветов.

Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в УкраинеФото: технология Micro RGB в экранах Samsung обеспечивает максимальную точность цветов (samsung.com)

Как работает технология Micro RGB

Micro RGB - это первый в мире дисплей, построенный на индивидуально управляемых красных, зеленых и синих микросветодиодах, каждый размером менее 100 микрон.

В отличие от традиционных LED или Mini LED панелей, где используется общая подсветка с большими зонами затемнения, в Micro RGB каждый крошечный светодиод отвечает за собственный цветовой канал. Такая архитектура позволяет точно управлять светом и получить самую высокую на рынке точность цветов.

Компания отмечает, что Micro RGB - это отдельный класс дисплеев, сочетающий преимущества микросветодиодной технологии и большие форматы.

Одной из первых моделей, выходящей в Украине, стал телевизор с диагональю 115 дюймов. Он обладает сверхтонким металлическим корпусом Metal SuperSlim, который минимально влияет на толщину конструкции и позволяет органично интегрировать телевизор в любой интерьер.

Точность цветов и контрастность нового поколения

В дисплеях Micro RGB используются индивидуально управляемые красные, зеленые и синие микро-светодиоды (размером менее 100 мкм) для каждого субпикселя.

Это обеспечивает точное управление каждым цветным каналом и позволяет достичь 100% покрытия цветового пространства BT.2020 - стандарта высокоточной цветопередачи.

Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в УкраинеФото: на экранах с Micro RGB точно воспроизводятся более 2 тыс. цветов (samsung.com)

Технология Micro RGB Precision Color обеспечивает корректное воспроизведение более 2 140 цветов, а также 110 дополнительных тонов кожи, что подтверждают сертификации VDE и PANTONE.

Глубина черного и контраста создаются за счет индивидуального управления каждым RGB-светодиодом. Это позволяет избегать засветов светлых участков и обеспечивает четкую прорисовку деталей в темных сценах.

Технология Micro RGB HDR+ оптимизирует элементы на светлых и темных фрагментах изображения, поддерживая стандарт HDR10+.

Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в УкраинеФото: Micro RGB поддерживает стандарт HDR10+ (samsung.com)

Для просмотра при ярком освещении предусмотрен экран Glare Free - фирменная технология Samsung, сертифицированная UL. Покрытие минимизирует блики, сохраняя естественный цвет и глубину черного даже в дневном свете.

Искусственный интеллект: обработка изображения и звука

Телевизор оснащен процессором Micro RGB AI, использующим 128 нейронных сетей для покадровой обработки изображения. Процессор анализирует каждую сцену и автоматически усиливает контрастность, четкость и цветовую гамму.

Технология AI масштабирования 4K Pro увеличивает разрешение контента до 4K, уменьшает шумы и увеличивает детализацию на большом экране.

Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в УкраинеФото: дисплеи оснащены процессором с ИИ (samsung.com)

Также благодаря использованию искусственного интеллекта улучшено воспроизведение динамических сцен, оптимизацию спортивных и быстрых видео. AutoHDR Remastering Pro интеллектуально превращает SDR-контент в качество, подобное HDR.

Звук формирует система Dolby Atmos с динамиками верхних каналов, которые создают эффект объемного аудио.

Технология Object Tracking Sound+ (OTS+) позволяет звуку двигаться за объектами на экране, а Active Voice Amplifier Pro автоматически усиливает диалоги в шумной среде. Для синхронизированной работы телевизора и саундбара используется Q-Symphony.

Игровые возможности на высоком уровне

Для геймеров предусмотрена улучшенная плавность движений с Motion Xcelerator 144 Гц, что обеспечивает график до 4K и 144 Гц для ПК-игр.

Автоматический игровой режим с AI оптимизирует параметры в соответствии с жанром игры. Игроки могут настраивать процесс через Панель игровых настроек, поддерживаются ультраширокие форматы 21:9 и 32:9.

Плавный геймплей без задержек гарантирует FreeSync Premium Pro.

Революция в изображении: Samsung представила дисплеи с Micro RGB в УкраинеФото: Телевизор имеет много смарт-функций с One UI(samsung.com)

Смарт-функции и обновление ОС в течение 7 лет

Телевизор работает на One UI на базе Tizen и будет получать обновление операционной системы в течение семи лет.

Безопасность обеспечивает платформа Samsung Knox, которая защищает персональные данные пользователей на уровне аппаратных и программных решений.

Среди новых функций:

  • Генеративные обои - создание фоновых изображений с помощью ИИ по заданным ключевым словам.
  • Pet Care - встроенный микрофон распознает шумы (например, лай), и автоматически включает знакомый контент, чтобы успокоить животное.
  • Режим AI Energy - автоматически регулирует яркость и снижает энергопотребление.
  • SmartThings - телевизор может подключать и управлять умными устройствами, совместимыми с Matter и HCA. Можно получать уведомления и использовать 3D-карту дома.
  • Универсальные жесты из Galaxy Watch - возможность управлять телевизором жестами из смартчасов.

Элегантный металлический дизайн телевизора Metal SuperSlim в сверхтонком корпусе дополняет экологический пульт SolarCell Remote, который работает от солнечной батареи и не нуждается в сменных аккумуляторах.

Телевизоры Samsung Micro RGB уже доступны в официальном интернет-магазине Samsung и сети COMFY.

