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Ревет громче мотоцикла: на "Уимблдоне" измерили "звуковой террор" Соболенко

Фото: Арина Соболенко (instagram.com/arynasabalenka)
Автор: Андрей Костенко

Во время матча третьего круга "Уимблдона"-2025 между "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко и британкой Эммой Радукану организаторы турнира зафиксировали впечатляющую громкость возгласов первой ракетки мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TENNISCentel.

Один из криков Соболенко достиг 113 децибел, что лишь немного не дотягивает до порогового уровня боли для человеческого уха (120 дБ).

Показатель стал настоящим мемом в соцсетях и даже был продемонстрирован в трансляции со сравнительной графикой. Согласно ей, рев Соболенко громче двигателя мотоцикла и клаксона авто и почти равен рычанию льва.

Громкое поведение белоруски давно вызывает нарекания соперниц. Матч с Радукану, в котором Соболенко еле пробилась в 1/8 финала, не стал исключением - помимо критики со стороны болельщиков, некоторые зрители называли ее "звуковым террором".

 

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