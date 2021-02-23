Бразилія почне випускати вакцину AstraZeneca

У Бразилії в першій половині 2021 року почнуть виробляти вакцину проти коронавірусу. Країна домовилася з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca про передачу технології.

Як повідомляється, Фонд Освальдо Круза зможе почати виготовлення вакцини в Бразилії у квітні. Віце-президент з виробництва та інновацій в галузі охорони здоров'я Фонду Марко Ауреліо Крігер наголосив на важливості для країни виробництва власного препарату проти COVID-19 для зменшення залежності від інших виробників.

"Це завжди було нашою метою. Застосовуючи технологію виробництва по максимуму, ми сподіваємося досягти 100 відсоткового національного виробництва в першій половині цього року. Якби ми сьогодні хотіли придбати більше вакцин, ми б не змогли", - сказав Крігер.

За повідомленням Крігера, у вівторок Бразилія повинна отримати понад два мільйони доз вакцини AstraZeneca.