Reuters сообщило, когда может быть готов новый пакет санкций ЕС против России

В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину, которая в последние годы стремилась интегрироваться с ЕС.

"Следующий пакет санкций будет готов примерно к первой годовщине трагического вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Однако он не сообщил, кто и что может попасть в этот пакет. Внесение людей в черный список, как правило, легче получает необходимую поддержку всех 27 стран ЕС, чем жесткие экономические санкции.

Ожидается также, что в понедельник министры иностранных дел добавят новых лиц в список санкций против Ирана в связи с нарушениями прав человека. При этом некоторые страны ЕС призывают к еще большим действиям в ответ на предоставление Ираном беспилотников, которые Россия использует в Украине.