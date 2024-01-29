Рецепты и разрешение. Какие лекарства можно везти с собой из Украины в Польшу

За границей украинцы нередко не имеют возможности приобрести лекарства, которыми привыкли лечиться в Украине. Поэтому многие пытаются взять с собой препараты "про запас".

Какие лекарства можно везти с собой в Польшу и какие документы нужно иметь для специальных препаратов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на uainkrakow.pl .

Сколько лекарств можно везти в багаже через границу

Законодательство Польши позволяет ввозить медицинские препараты для собственных нужд в количестве максимум 5 наименьших упаковок. Такое же ограничение действует и в Украине. Например, если лекарственное средство выпускается в упаковках по 20, 30, 50 и 90 таблеток, через границу можно везти 5 упаковок по 20 таблеток. Разрешается брать большую упаковку, если дозировка действующего вещества в таблетках меньше, чем человеку нужно для лечения.

Эта норма касается всех форм лекарственных средств:

твердых (таблеток, капсул, драже, гранул);

мягких (мазей, кремов, гелей);

жидких (растворов, настоек, капель);

газообразных (аэрозолей).

Необходимо обеспечить безопасную транспортировку, чтобы упаковка или само лекарство не повредилось. К примеру, ампулы могут разбиться, а свечи под воздействием тепла растаять.

Фото: Проверка багажа на польской границе (twitter.com/Straz_Graniczna)

Как можно ввозить рецептурное лекарство

При ввозе рецептурного лекарства Минздрав Польши рекомендует иметь документ, подтверждающий потребность человека в нем. К примеру:

рецепт от врача;

копия медицинской карты пациента;

чеки из аптек, где покупали препараты;

справка от врача с указанным диагнозом, указанными сроками лечения и необходимым количеством препарата.

Документ из медучреждения должен быть заверен и иметь подписи лечащего и главного врача или директора медучреждения.

Украинцы могут ввозить в Польшу более 5 упаковок лекарства при условии, если они имеют хроническое заболевание, которое требует длительного или даже пожизненного лечения. Для этого нужно иметь все необходимые разрешительные документы и в письменном виде задекларировать медикаменты.

Следует учесть, что запастись лекарством не годы не получится из-за срока годности препаратов. Также коробка, забитая лекарствами, может вызвать подозрения у пограничников.

Указанные правила относятся ко всем лекарственным средствам, кроме тех, в состав которых входят наркотические, психотропные вещества или прекурсоры 1 категории.

Фото: Разрешается везти лекарство для собственного потребления (unsplash.com)

Как можно провезти запрещенные медикаменты

Если нужно провезти запрещенные медицинские препараты, нужно иметь медицинскую документацию, подтверждающую целесообразность их назначения. На границе могут попросить предоставить выписку из истории болезни или амбулаторной карты, где есть запись врача о назначении наркотических или психотропных препаратов и специальный рецепт №3. Рецепт на одно наименование лекарства выписывается на одном бланке.

Для того чтобы ввезти в Польшу такие лекарственные средства, необходимо предварительно получить справку у Главного фармацевтического инспектора. Для этого следует направить соответствующий запрос в Главную фармацевтическую инспекцию. Разрешение на ввоз медикаментов, содержащих наркотические, психотропные вещества или прекурсоры 1 категории, выдается в течение 15 дней до пересечения границы и действует не дольше 30 дней. Один экземпляр документа хранится в инспекции, а другой посылают тому, кто будет везти препарат. Разрешение нужно будет предъявить работникам таможни.

Если попытаться ввезти такое лекарство из Украины в Польшу без разрешения, это будет трактоваться как преступление. Следует помнить, что некоторые лекарственные средства, например таблетки от кашля, могут содержать запрещенные вещества. Поэтому следует проконсультироваться с медиком или фармацевтом.

Фото: Большинство лекарств можно приобрести в Польше (unsplash.com)

Какие лекарства доступны в Польше и их не стоит везти из Украины

Большинство безрецептурных лекарств, которые украинцы покупают в своей стране, доступны в Польше по примерно такой же цене. Например, обезболивающее и жаропонижающее, средства от проблем с пищеварением, противоаллергические лекарства, леденцы от боли в горле и сиропы от кашля, успокаивающие, витамины, антисептики можно приобрести в польских аптеках, супермаркетах, магазинах косметики.

Также свободно продаются в аптеках и специализированных магазинах медицинские изделия: вата, пластыри, термометры, диагностические тесты, контактные линзы, компрессионный трикотаж, подгузники.