Джонсон предложил проект для избежания шатдауна правительства США: туда не вошла помощь Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил законопроект, который будет включать двухэтапное временное финансирование правительства, что позволит предотвратить его шатдаун. Однако в проекте не предусмотрена помощь Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Ступенчатая" непрерывная резолюция (CR), обнародованная Джонсоном, приведет к тому, что часть финансирования будет запланирована до 19 января, а остальное финансирование - до 2 февраля.

Такой подход может помешать переговорам об общеправительственном финансировании и привлечь Палату представителей и Сенат к переговорам по 12 отдельным законопроектам о регулярном финансировании.

Дата 19 января будет граничным сроком финансирования для государственных программ и учреждений, на которые распространяются регулярные счета об ассигнованиях, касающихся сельского хозяйства, развития сельской местности и Управления по контролю за продуктами и лекарствами; развитие энергетики и воды; военное строительство; транспорт, жилищное строительство и городское развитие. Финансирование всех других учреждений и программ завершится 2 февраля.

Законопроект также продолжает авторизацию программ и полномочий в законопроекте о ферме до 30 сентября 2024 года, то есть до конца финансового года, по сути, добавляя на один год продление тех программ по законопроекту о ферме, который был принят в 2018 году.

Отмечается, что законопроект не предусматривает выделение помощи Украине и Израилю - Джонсон в очередной раз подчеркнул, что эти вопросы следует рассматривать отдельно.

Ранее на этой неделе член палаты представителей Кен Калверт (Республика Калифорния), глава подкомитета по ассигнованиям Палаты представителей, сказал, что он не считает подход ступенчатого CR реалистичным и что Сенат не примет такой план.

Угроза шатдауна

В сентябре этого года угроза приостановки работы правительства была связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В том числе они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Тогда администрация Джо Байдена хотела получить "добро" на пакет в сумме более 40 млрд долларов, из которого около 24 млрд должны быть выделены Украине. Отметим, что позже Байден предложил пакет на 61,4 млрд. долларов, его еще не рассматривали.

Итак, тогда было принято решение о временном бюджете с 1 октября по 17 ноября. В случае непринятия дальнейшего бюджета, правительство снова будет под угрозой шатдауна.

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