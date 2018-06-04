У Нігерії в результаті двох нападів загинули 13 осіб

Невідомі спалили кілька будинків і викрали жінку

На південному сході Нігерії в результаті двох збройних нападів у неділю, 3 червня, загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомило видання Punch.

Так, озброєні люди, як припускають - пастухи фулані, напали вночі на жителів одного з сіл у штаті Бенуе, убивши сімох людей і поранивши шістьох.

Вони також спалили кілька будинків та викрали жінку.

"Пастухи фулані вторглися в наше село сьогодні вдосвіта, поки люди спали. Вони стріляли, заходили до будинків і нападали на людей", - розповів очевидець.

Також повідомляється про напад групи ймовірних сектантів в районі Отуркпо, де поки підтверджена смерть шістьох людей.

Нагадаємо, 1 червня озброєні люди увійшли в село Закуна і вкрали корів. Група місцевих жителів дала їм відсіч і примусила втікати. Через деякий час нападники повернулися в село з підкріпленням і вбили 15 людей.