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Інтерв'ю

У Нігерії в результаті двох нападів загинули 13 осіб

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 04:29
Фото: Нігерія (kokolife.ng)
Фото: Нігерія (kokolife.ng)

Невідомі спалили кілька будинків і викрали жінку

На південному сході Нігерії в результаті двох збройних нападів у неділю, 3 червня, загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомило видання Punch.

Так, озброєні люди, як припускають - пастухи фулані, напали вночі на жителів одного з сіл у штаті Бенуе, убивши сімох людей і поранивши шістьох.

Вони також спалили кілька будинків та викрали жінку.

"Пастухи фулані вторглися в наше село сьогодні вдосвіта, поки люди спали. Вони стріляли, заходили до будинків і нападали на людей", - розповів очевидець.

Також повідомляється про напад групи ймовірних сектантів в районі Отуркпо, де поки підтверджена смерть шістьох людей.

Нагадаємо, 1 червня озброєні люди увійшли в село Закуна і вкрали корів. Група місцевих жителів дала їм відсіч і примусила втікати. Через деякий час нападники повернулися в село з підкріпленням і вбили 15 людей.

 

У Нігерії невідомі напали на село, є загиблі У Німеччині невідомий напав з ножем на пасажирів потяга, є постраждалий
Теги публікації: Нигерия, нападение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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