В Республіці Нігер бойовики розстріляли групу туристів

У Республіці Нігер за шість кілометрів на схід від міста Куре озброєні бойовики почали стріляти у групу туристів. У результаті нападу загинули 8 осіб.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Губернатор південно-західного регіону Нігеру Тіллабері Тіджані Ібрагім Катіелла розповів, що серед загиблих шість громадян Франції та двоє нігерійців - провідник та водій. Він пообіцяв надати більше інформації пізніше.

Також відомо, що напад стався в районі, де було знайдене останнє стадо так званих західноафриканських жирафів, приблизно за годину їзди від столиці країни - міста Ніамі. Наразі жодне угруповання не взяло відповідальності за напад.

У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що здійснюють перевірку після повідомлення про вбивство шести громадян Франції.

Нагадаємо, раніше збройні угруповання атакували поселення на північно-заході Нігерії та вбили понад 60 осіб.

Крім того, у березні бойовики напали на 6 сіл у штаті Кадуна і вбили 50 людей.