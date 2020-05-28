У Нігерії бойовики розстріляли 60 осіб

Фото: нігерійська поліція (twitter.com newtribuna)

Бойовики на мотоциклах розстрілювали людей поруч з їх будинками

Збройні угруповання атакували поселення на північно-заході Нігерії. Загинули щонайменше 60 осіб.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією місцевих жителів, атаки відбулися на п'ять сіл в Сабон-Бірні в штаті Сокото. Кілька десятків озброєних людей на мотоциклах розстрілювали людей поруч з їх будинками.

"Ми отримали загалом 60 трупів і кілька людей з вогнепальними пораненнями з сіл, які зазнали нападу бандитів вчора ввечері", - сказала медсестра місцевої лікарні.

За словами ще одного медика, у всіх були кульові поранення, більшість були застрелені в голову.

Один з місцевих чиновників уточнив, що бойовики вбили 16 осіб в селищі Гаркі, 13 в Дан-Адуве, 22 в Кузарі, 7 в Катумі і ще два в Масаві.

Наголошується, що місцева поліція має сьогодні виступити з офіційним повідомленням у зв'язку з масовим вбивством.

Район Сабон Бирні, розташований за 175 кілометрів від столиці штату Сокото, останнім часом неодноразово піддавався нападам з боку озброєних банд.

Нагадаємо, у березні бойовики напали на 6 сіл у штаті Кадуна і вбили 50 людей.

Також повідомлялося, що на околиці Лагосу в Нігерії вибухнув нафтопровід, тоді загинули 17 людей.

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Автор: Роман Калиниченко