Республіканці випустили доповідь на захист Трампа щодо імпічменту

Республіканська партія США підготувала доповідь, в якій спростовуються звинувачення проти американського президента Дональда Трампа і повідомляється про недоцільність процедури імпічменту. Документ опублікований на сайті партії.

У звіті на 123 сторінки говориться, що Трамп не порушував законодавство внаслідок його телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Також, на думку республіканців, у представлених твердженнях демократів і в словах свідків з їх сторони "немає доказів про наявність підкупу, вимагання або будь-яких інших серйозних злочинів".

"Розслідування імпічменту і те, як його проводять демократи, створює небезпечний прецедент", - йдеться в документі.



Республіканці спростували твердження демократів про те, що Трамп чинив тиск на Україну, вимагаючи розпочати розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдера в обмін на військову допомогу Україні.

Як повідомив телеканал CNN, республіканці зі своїм звітом випередили демократів, оскільки ті поки не опублікували офіційний звіт зі своїми доводами. Вони збиралися представити доповідь у вівторок, 3 грудня. Ця доповідь буде передана в сенат США для голосування по імпічменту.



Трамп уже прокоментував появу цього звіту. Він зазначив, що читав документ в літаку дорогоб до Лондона, де відбудуться зустрічі НАТО.

"Відмінна робота! У радикальних лівих немає ніякої справи. Прочитайте стенограми. Це не повинно бути дозволено. Чи можемо ми піти до Верховного суду, щоб зупинити це?", - написав Трамп в Twitter.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що ні президент США Дональд Трамп, ні його адвокати не будуть брати участь у слуханнях щодо імпічменту у середу в Судовому Комітеті.