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Трамп відкинув звинувачення у справі про імпічмент

Новини » Політика     20.01.2020 - 21:40
Трамп відкинув звинувачення у справі про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп закликав Сенат в прискореному порядку відхилити неповноцінні статті про його імпічмент

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув звинувачення у справі про імпічмент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що Сенат повинен в прискореному порядку відхилити неповноцінні статті про імпічмент і виправдати президента.

Трамп заявляє, що "ідея демократів Палати представників про "зловживання влади" не є злочином, який підлягає імпічменту".

Він відхилив звинувачення як "легковажні й небезпечні", заявивши, що він скористався своїми законними правами.

"Палата демократів пропонує відсторонити президента від посади за те, що він відстоював законні права та привілеї виконавчої влади щодо неправомірних повісток - на основі рекомендацій Міністерства юстиції. Прийняття цієї теорії завдасть серйозної шкоди поділу влади між виконавчою, законодавчою і судовою гілками влади", - йдеться в заяві.

Трамп також звинуватив демократів у проведенні фальсифікованого процесу, сказав, що їм вдалося довести лише те, що він не зробив нічого поганого, і стверджує, як неодноразово заявляв Білий дім, що це було спробою скасувати перемогу Трампа на виборах 2016 року.

Раніше представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обґрунтування імпічменту президента Дональда Трампа. Також комітет опублікував відповідний документ, який займає 111 сторінок. У документі Трампа звинувачують у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, Сенат США почав судовий розгляд у справі про імпічмент Трампа, після подання двох статей звинувачення. Статті звинувачення президента США були представлені членами Палати представників.

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