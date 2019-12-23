Республіканці можуть заслухати в Сенаті США свідків по справі імпічменту Трампа

Лідер республіканської більшості у верхній палаті американського Конгресу Сполучених Штатів Мітч Макконнелл заявив, що не виключає можливості проведення додаткових слухань зі свідками по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Маконнелл закликав вести справу про імпічмент Трампа по справедливості.

"Ми не виключаємо (заслуховування - ред.) свідків. Давайте вести цей процес так само, як було в ситуації з президентом Клінтоном - по справедливості", - зазначив він.

Він пояснив, що під час процесу щодо імпічменту президента Білла Клінтона 20 років тому в Сенаті спочатку були заслухані заяви сторін, дано відповіді на письмові запитання, після чого законодавці приймали рішення про проведення слухань зі свідками. При цьому він не уточнив, яких свідків хотіли б почути республіканці.

Тим не менш, лідер республіканців розкритикував рішення спікера Палати представників США Ненсі Пелосі не передавати в офіційному порядку до Сенату затверджені звинувачення проти Трампа за його імпічменту. Пелосі наполягає на вимогах демократів провести додаткові слухання в Сенаті в Палаті представників принаймні чотирьох свідків, у тому числі колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона, а також в. о. голови адміністрації Білого дому Міка Малвени.

"Вона (Пелосі - ред.), мабуть, вважає, що може вказувати нам, як проводити судовий процес", - зазначив Маконнелл.

У той же час він визнав, що верхня палата зараз перебуває "у глухому куті" щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

"Ми нічого не можемо зробити, поки спікер (Палати представників - ред.) не надасть нам документи, тому всі будуть насолоджуватися (різдвяними - ред.) канікулами", - додав Макконнелл.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.