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Імпічмент Трампа: Палата представників негайно направить статті в Сенат

Вашингтон, Середа 13 січня 2021 17:21
Імпічмент Трампа: Палата представників негайно направить статті в Сенат
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Лідер демократичної більшості в Палаті представників США Стені Хойер заявив, що статті про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа будуть негайно передані в Сенат. Палата представників вже почала дебати в Конгресі.

Про це повідомив телеканал CNN.

Як заявив Хойер журналістам, демократи не планують затримувати статті імпічменту в Палаті представників та відразу ж після схвалення планують передати в Сенат.

"Передбачається, що в дуже короткі терміни", - додав він.

Однак, американський Сенат, скоріш за все, розгляне питання імпічменту Трампа не раніше інавгурації Джо Байдена, якщо статті не повернуть в Палату представників.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників США приступила до розгляду питання оголошення імпічменту Трампу. Зараз в палаті йдуть дебати навколо статтей імпічменту, які представили демократи.

Розглядати імпічмент почали після того, як віце-президент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-поправки до конституції щодо Трампа. Ця поправка дозволила б відсторонити від влади 45-го президента до інавгурації Байдена.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент

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