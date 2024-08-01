Республиканцы в Сенате обеспокоены из-за разногласий с Трампом по Украине, - The Hill

По данным издания, недоумение у республиканцев в Сенате вызвали последние действия Трампа в течение трех недель.

В частности, речь о решении Трампа пригласить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к себе в резиденцию после саммита НАТО, поскольку Орбан имеет тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным и прилагает усилия для подрыва поддержки Украины со стороны НАТО.

Также сенаторы-республиканцы были встревожены, когда Трамп решил сделать кандидатом на должность вице-президента сенатора Джей Ди Вэнса. Он является одним из ключевых противников помощи Украине от США.

При этом беспокойство среди членов Республиканской партии вызывают и утверждения Трампа, что Тайвань должен "больше платить" за свою оборону на фоне возможной агрессии Китая.

Один из неназванных законодателей-республиканцев рассказал изданию, что "это большой вопрос", будет ли Трамп поддерживать Украину в защите от России и поможет ли Тайваню обороняться в случае нападения Китая.

"Я не думаю, что он хочет участвовать в конфликтах или "платить за конфликты" по всему миру", - добавил сенатор.