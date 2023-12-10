Республиканцы в Сенате поддержат пакет финансовой помощи Украине, но при одном условии

Республиканская партия в Сенате готова поддержать пакет финансирования оборонных нужд Украины, но только после того, как демократы согласятся на меры для защиты от нелегалов южной границы США с Мексикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью сенатора от Республиканской партии Джима Риша изданию Голос Америки.

Сенатор объяснил отказ республиканцев поддержать пакет финпомощи Украине стремлением доказать необходимость прекращения нелегальной миграции через южную границу США.

"Это было голосование четко по партийной линии касательно пакета национальной безопасности, который мы должны принять. Мы это примем. Нам нужно было убедить наших коллег из другой партии, что мы настроены очень серьезно. Мы, республиканцы, очень серьезно относимся к закрытию нашей южной границы. У нас около 10 тысяч нелегалов в день пересекают границу Соединенных Штатов, и нам нужно защищать нашу границу, в первую очередь", - отметил Риш.

По его словам, хотя дискуссии о защите границ могут длиться месяцами и годами, это не отсрочит принятие решений о финпомощи Украине.

"Недели и месяцы, о которых вы говорите, - позади, а не перед нами. Мы говорим об этом (защита границы США. - Ред.) не только неделями и месяцами, но и годами, и пришло время отнестись к этому серьезно", - сказал он.

Высокопоставленный член Комитета Сената США по международным отношениям, сенатор-республиканец Джим Риш последовательно поддерживал Украину. Но он, как и остальные республиканцы в Сенате, не поддержал начало рассмотрения законопроекта о финансовой поддержке Украины.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украина оказалась на пороге потери военной поддержки США из-за задержки в принятии пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по пакету помощи Джо Байдена на 106 млрд долларов, предусматривающий выделение на оборонные нужды Украины более 61 млрд долларов. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткие требования по защите южной границы США с Мексикой.

Президент США Джо Байден раскритиковал такое решение Сената и обвинил республиканцев в политических играх.

В то же время Белый дом готов пойти на компромиссы по ужесточению правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса Республиканской партии для утверждения помощи Украине.

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