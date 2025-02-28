Республиканцы разделились во мнениях по соглашению с Украиной о полезных ископаемых, - The Hill

Мнения сенаторов от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки (США) разделились относительно соглашения с Украиной о полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Часть сенаторов приветствует предстоящее соглашение и считает его потенциальной победой, а другие же призывают к усилению гарантий суверенитета Украины. В то же время есть и те, кто предостерегает от любых гарантий безопасности со стороны Вашингтона, поскольку это якобы может втянуть страну в будущую войну.
Сенатор Том Тиллис, заявил, что прочные гарантии безопасности со стороны Штатов будут важны для привлечения американских частных инвестиций в добычу полезных ископаемых.
"Это будет критически важно для нашего доверия к тому, что это будет предприятие, в котором смогут участвовать компании из Соединенных Штатов или Европы, или откуда угодно. Они должны иметь эти гарантии безопасности", - заявил сенатор.
В то же время он предупредил, что "осложняющим фактором" является то, что часть полезных ископаемых расположены на временно оккупированных территориях.
Сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, выступает против любых соглашений по безопасности с Украиной, поскольку поддерживает "прекращение войны".
"Я думаю, что президент делает хорошую работу, настаивая на завершении войны. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы сможем остановить бойню, тем лучше. Я не за то, чтобы обещать, что мы защитим мир, или обещать, что мы защитим Украину", - заявил он.
Тем временем сенатор Крис Мерфи назвал соглашение бессмысленным, поскольку оно не требует никаких реальных обязательств ни от США, ни от Украины.
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, будущая сделка может иметь большой успех, или же тихонько пройти.
Тем временем глава Министерства финансов США Скотте Беннт заявил, что соглашение о полезных ископаемых уже готово и ожидает подписания.
Подробнее о предстоящем соглашении - читайте в материале РБК-Украина"Пошли на сделку. С чем Зеленский едет к Трампу и начнутся ли переговоры с Россией".
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