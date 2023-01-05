Республиканцы выбирают спикера в Палате представителей третий день

Как отмечают эксперты, Республиканская партия столкнулась с кризисом идентичности, невиданным десятилетиями. Представитель республиканцев Калифорнии Кевин Маккарти все еще продолжает борьбу за преемника демократа Нэнси Пелоси в должности спикера Палаты представителей.

Ему нужно 218 голосов, что означает большинство в Палате представителей. Однако, чтобы завоевать этот пост, Маккарти мешает до 20 правых республиканцев, которые либо не хотят его как спикера, либо хотят выбить из него достаточно уступок, чтобы они обладали огромной властью как рядовые законодатели.

"Без единой повестки дня и четкого лидерства пыл против власти может поглотить саму партию. После двух дней хаоса и путаницы в Палате представителей республиканцы абсолютно четко дали понять, кто возглавляет их партию: абсолютно никто", - пишет The New York Times.

Как отмечает The Guardian, Маккарти не удалось получить большинство или даже приблизиться к нему в шести раундах голосования.

"Ничего подобного в Палате не случалось в течение столетия", - подчеркивает издание.

Обструкцию Маккарти ведут ультраправые представители Республиканской партии из группы, называющей себя убежденными "республиканцами-магами". Тем не менее, они избегают призыва бывшего президента Дональда Трампа, хотя и считаются его сторонниками, к членам Палаты представителей поддержать Маккарти как спикера.

"Внутрипартийная война определяется маргинальными элементами, которые, кажется, скорее стремятся разрушить Палату представителей, чем восстановить основу политической партии, разочаровавшей избирателей", - отмечает NYT.

После того, как Маккарти не набрал голосов даже в шестом туре, Палата представителей прервала заседание до четверга, 5 января, что вызвало возмущение демократов, готовых заседать до поздней ночи.

"Почему же республиканцы не могут договориться? Республиканская борьба не связана с добросовестностью консерваторов или сноровкой в сборе средств, или даже преданностью господину Трампу. Дело заключается в том, что партия не показала достаточно высоких результатов в ноябре", - считает NYT.

При этом The Guardian отмечает, что фактически заблокирована работа Конгресса, ведь без спикера ни одно дело Палаты не может начаться, включая присягу своих членов.

"Ожидается, что голосование продолжится сегодня, Маккарти ведет переговоры со своими "повстанцами" и пока отказывается отступить и разрешить кому-то другому, например правому Стиву Скализу, занять место лидера на посту спикера", - констатирует The Guardian.

UPD Кевин Маккарти снова не смог получить 218 голосов, необходимых для того, чтобы стать спикером Палаты представителей, пишет The Guardian. На его счету по состоянию на 5 января - только 201 голос среди законодателей Республиканской партии. Те же 20 "мага"-республиканцев, которые голосовали против него вчера, и сегодня во время седьмого голосования были против. При этом 19 из них проголосовали за представителя Флориды Байрона Дональдса, а Мэтт Гетц проголосовал за бывшего президента Дональда Трампа.