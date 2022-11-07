Республиканцы могут инициировать импичмент Байдена: названы условия

"Мы никогда не будем использовать импичмент в политических целях. Это не значит, что в случае, если возникнет соответствующая ситуация, это не будет использовано в другое время", – отметил Маккарти.

Он не уточнил, какими могут быть условия объявления импичмента Байдену в таком случае. В то же время он отметил необходимость расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана и происхождение пандемии коронавируса.

Лидер республиканцев в Палате представителей также заверил, что поддерживает предоставление помощи Украине для противостояния России.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности… Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где они нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", – сказал он.