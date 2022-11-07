RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Республиканцы могут инициировать импичмент Байдена: названы условия

Фото: республиканцы могут инициировать импичмент Байдену (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Республиканская партия США может объявить импичмент президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и получения контроля над Сенатом.

Об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы никогда не будем использовать импичмент в политических целях. Это не значит, что в случае, если возникнет соответствующая ситуация, это не будет использовано в другое время", – отметил Маккарти.

Он не уточнил, какими могут быть условия объявления импичмента Байдену в таком случае. В то же время он отметил необходимость расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана и происхождение пандемии коронавируса.

Лидер республиканцев в Палате представителей также заверил, что поддерживает предоставление помощи Украине для противостояния России.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности… Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где они нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и в частности Сенату возможность открыто это обсуждать", – сказал он.

Ранее мы писали, что лидер республиканцев в Конгрессе США призвал Байдена увеличить помощь Украине. Это связано с активизацией Россией ракетных ударов по украинской энергетической структуре.

Также сообщалось, что мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине, однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСенат СШАКонгресс США