Республиканцы из Конгресса США настаивают на проверке соблюдения РФ ядерного договора

Главы трех комитетов Конгресса США от республиканцев обратились в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой определить, соблюдает ли Россия условия нового СНВ, или Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечает издание, председатели комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, иностранным делам и разведке требовали вынесения решения еще до 31 января в соответствии с письмом, полученным Financial Times и направленным одновременно госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору национальной разведки Аврил Хейнс.

"Россия пытается использовать инспекции New Start, чтобы запугать США и другие страны и отвернуть от оказания помощи Украине. Мы не можем позволить США и НАТО быть вымогателями... и первый шаг - это разоблачение этих нарушений", - сказал сенатор Майк Роджерс.

Беспокойство Конгресса было обусловлено прошлогодним решением России приостановить инспекции по СНВ и ее последующим отказом участвовать в консультациях, необходимых в соответствии с договором для поддержания его реализации. Это также происходит на фоне опасений, что президент России может применить тактическое ядерное оружие в Украине, а также на фоне беспокойства по поводу быстрорастущего ядерного арсенала Китая.

"Это происходит в опасное время, когда и Россия, и Китай расширяют и модернизируют свои арсеналы, Иран продолжает расширять свою ядерную программу, а Северная Корея лязгает ядерной саблей", - написали сенаторы в письме.

США и Россия в 2021 году договорились о пятилетнем продлении договора, ограничивающего обе страны до 1550 развернутых стратегических ядерных вооружений. Действия России вызвали опасения, что Вашингтон и Москва могут столкнуться со сложностями при заключении следующего соглашения в 2026 году, в результате чего мир останется без соглашений по контролю над ядерными вооружениями.

"Все структуры правительства США должны работать вместе, чтобы поддерживать проверку ограничения российского ядерного оружия", - подчеркнула Леонор Томеро, бывший специалист администрации Джо Байдена по ядерной политике.