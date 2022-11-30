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Республиканцы в Конгрессе США обещают сохранить поддержку Украины и заговорили об ATACMS

Фото: республиканцы в Конгрессе США обещают сохранить поддержку Украины и заговорили об ATACMS (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США и дальше будут поддерживать Украину после того, как республиканцы возьмут под контроль Палату представителей в январе. Большинство законодателей находятся на стороне нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Существует сильное большинство поддержки в центре притяжения. Было бы неправильным сигналом со стороны Соединенных Штатов не продолжать нашу поддержку", - заявил представитель республиканцев от Техаса Майкл МакКоул.

По словам МакКоула, который возглавит Комитет по иностранным делам Палаты представителей, по его мнению, запрос администрации президента США по финансированию Украины в размере 40 млрд долларов пройдет обе палаты. В то же время он рассчитывает на то, что Белый дом пойдет еще дальше и направит ВСУ тактически ракетные комплексы ATACMS для защиты страны от иранских беспилотников.

"Мы видим, что когда они (украинские воины, - ред.) получают необходимое оружие, они побеждают. Россияне роются в стиральных машинах в поисках полупроводников, и они умоляют Иран о беспилотниках, а Северную Корею об артиллерийских снарядах", - добавил республиканец.

Отмечается, что администрация Байдена уклонилась от отправки Украине ПЗРК большой дальности из-за опасений, что их могут использовать для нанесения ударов по территории России. Также беспокойство вызвали требования некоторых членов Палаты представителей от Республиканской партии о прекращении финансирования страны.

МакКоул добавил, что он не ожидает, что некоторым консервативным членам его партии удастся заблокировать помощь Украине. Он рассчитывает на то, что США окажут решающее преимущество нашей стране в течение следующих суровых зимних месяцев.

Зеленский "готов бороться за это всю зиму, а россияне - нет", - добавил политик.

Представитель республиканцев от Техаса отметил, что первые слушания в своем комитете посвятить военным преступлениям России и успехам ВСУ. Также он готов сосредоточить свою деятельность против "нечестивого альянса" Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

"Мы продаем Китаю огромное количество технологий, которые они затем используют в своих самых современных системах вооружений. Нам просто необходимо прекратить это делать", - отметил МакКоул.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что республиканцы, недавно получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, требуют усилить контроль над военной помощью для Украины.

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