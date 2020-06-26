Через рішення КСУ держбюджет втрачає десятки мільярдів гривень, - Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що навантаження на держбюджет України становить вже десятки мільярдів гривень. Це все через визнання КСУ законів щодо скасування пільг, компенсацій і соцгарантій неконституційними.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Його дивує швидкість, з якою Конституційний Суд визнає неконституційними закони, які побічно стосуються їх фінансового забезпечення.

"Зараз кожен суддя КСУ і так кожен місяць отримує гроші, дуже суттєві навіть у порівнянні з європейськими країнами, плюс ще 2,5-3 млн гривень вихідної допомоги. Це викликає питання, наскільки це обґрунтовано і правильно",- сказав Веніславський.

Нагадаємо, Веніславський також заявив, що у нього є питання до рішення КСУ про визнання неконституційною ст. 375 Кримінального кодексу.

Раніше РБК-Україна писало, що Конституційний суд просять скасувати закон, яким забороняється кримінальне переслідування учасників Майдану.