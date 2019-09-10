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Рішення суду по OPAL збільшить український транзит газу на 12 млрд куб. м, - PGNiG

Новини » Економіка    10.09.2019 - 15:09
Рішення суду по OPAL збільшить український транзит газу на 12 млрд куб. м, - PGNiG
Ілюстративне фото (pgnig.pl)

"Газпром" буде змушений збільшити транзит газу по Україні після рішення Європейського суду

Рішення суду Європейського союзу, яке обмежило доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL, призведе до збільшення транзиту по Україні. Про це заявив Мацей Возняк, віце-президент польської національної нафтогазової компанії PGNiG, передає Biznes Alert.

Як зазначив Возняк, "Газпром" буде змушений скоротити транспортування газу по "Північному потоку" і OPAL на 12,4 млрд кубометрів.

У той же час він заявив, що суду призведе до того, що "Газпром" повинен буде підтримувати транзит газу через територію України.

"Це змінює переговорну позицію України щодо майбутнього транзиту газу через цю країну. Термін дії транзитного договору закінчується в кінці року. "Газпром" оголосив, що не буде його продовжувати. Ці плани не зможуть реалізовувати без шкоди для інтересів Росії", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, суд Європейського союзу 10 вересня 2019 року за позовом урядів Польщі, Литви і Латвії скасував рішення Європейської комісії від 28 жовтня 2016 року про монопольний доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL. Суд встановив, що "оспорюване рішення було прийнято в порушення принципу енергетичної солідарності".

Нагадаємо, газопровід OPAL потужністю 36 млрд кубометрів газу в рік був побудований у серпні 2011 року. Він пов'язав "Північний потік" з європейської ГТС. У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського "Газпрому" до газопроводу OPAL. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК "Нафтогаз України" і польський нафтогазовий оператор PGNiG.

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