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Польща виграла суд з "Газпромом" щодо газопроводу OPAL

Новини » Економіка    10.09.2019 - 13:55
Польща виграла суд з "Газпромом" щодо газопроводу OPAL
Ілюстративне фото (aceqc.com)

Рішення суду може бути дуже вигідно Україні перед газовими переговорами з Росією

Суд Європейського союзу виніс рішення на користь Польщі та національної нафтогазової компанії PGNiG в суперечці про доступ російського "Газпрому" до гілки Nord Stream - газопроводу OPAL. Про це пише видання Biznes Alert.

Як наголошується в публікації, суд скасував рішення Європейської комісії, яка надала росіянам 100% доступ до цього газопроводу.

Таким чином, "Газпрому", можливо, доведеться скоротити використання Nord Stream до рівня 2015 року, що змусить його більше використовувати газопроводи в Україні. З цієї причини рішення суду може поліпшити позицію України на переговорах про майбутнє поставок газу з Росії через її територію після 2019 року, коли закінчиться контракт на транзит газу, йдеться в публікації.

Польща виграла суд з &quot;Газпромом&quot; щодо газопроводу OPAL

biznesalert.pl

Нагадаємо, газопровід OPAL потужністю 36 млрд кубометрів газу в рік був побудований у серпні 2011 року. Він пов'язав "Північний потік" з європейської ГТС. У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступі російського "Газпрому" до газопроводу OPAL. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК "Нафтогаз України" і польський нафтогазовий оператор PGNiG.

Відзначимо, у 2018 році суд Європейського союзу (ЄС) відхилив позов НАК "Нафтогаз України" проти Європейської комісії (ЄК) з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє російському газовому монополісту "Газпрому" збільшити використання потужностей газопроводу Opal.

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