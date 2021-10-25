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Рішення суду по аукціонах "Укренерго" стосується виключно експорту електроенергії в ЄС, - ДТЕК

Автор: Наталія Гурковська

Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо процедури розподілу доступу до міждержавних мереж стосується виключно експерта електроенергії в країни ЄС з Бурштинського енергоострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Даний судовий спір і визначення суду є наслідком проблеми, що з'явилася ще в 2020 році, а також інструментом захисту порушеного права на експорт е/е. Даний спір жодним чином не пов'язаний зі скасуванням результатів аукціону, проведеного НЕК "Укренерго", за розподілом доступу до міждержавного перетину на листопад 2021 року. Прохання ЗМІ не використовувати інформацію, яка не відповідає дійсності", - повідомили в компанії.

Більш того, в ДТЕК вказали, що рішення суду жодним чином не забороняє НЕК "Укренерго" проводити аукціони для експорту-імпорту електроенергії в листопаді.

"Даний порядок передбачає можливість в разі потреби проводити аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину за резервною процедурою", - додали в компанії.

У ДТЕК заявили, що компанія давно і послідовно відстоює прозорі, недискримінаційні і європейські правила функціонування ринку електроенергії, в тому числі і з питання розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в Європу.

Як повідомлялось, суд підтвердив наявність боргів НЕК "Укренерго" перед генеруючими компаніями ДТЕК на суму 2,3 млрд грн за послуги на балансуючому ринку.

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ДТЕК