Рішення щодо прийняття законопроекту про дистанційну роботу Ради ще не прийнято, - Разумков

Рішення щодо прийняття законопроекту про дистанційної роботи Верховної Ради ще не прийнято. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Раді запропонували ще один законопроект щодо онлайн роботи комітетів.

"Запропоновані законопроекти дозволять працювати в онлайн режимі. Якщо будуть прийняті зміни до закону, і постанова ВР, то в комітетах під час надзвичайного стану, воєнного стану або карантину буде з'являтися можливість проводити засідання в режимі онлайн-конференцій", - заявив Разумков.

Однак Разумков зазначив, що наразі це лише законопроект.

"Якщо ми говоримо про законопроект, який дозволяє проводити засідання в онлайн-режимі, поки що рішення немає. Це треба обговорювати з колегами і буде приймати рішення ВРУ", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційну роботу парламенту під час карантину. Як зазначив президент, даний законопроект буде діяти лише в умовах коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Рішення про перенесення позачергового засідання на цю дату, за словами Зеленського, пов'язане з підготовкою ще ряду законопроектів щодо протидії розповсюдження коронавірусу.