Рішення Кабміну по ліках з каннабісом: експерт сказав, чому це не легалізація

"Уряд вніс лише два препарату в таблицю №2. Варто звернути увагу, що це за препарати. З цього буде зрозуміла логіка рішення Кабміну", - заявив Ратушний.

Так, уряд вніс у перелік ліків з обмеженим обігом два на основі канабісу - "Набилон" і "Набиксимолс".

"Набилон" - це синтетична речовина, яка імітує дію тетрагідроканабінолу. Як пояснює Ратушний, дозвіл цього кошти не вирішить проблеми всіх пацієнтів, так як його призначають тільки при певних діагнозах. Його використовують проти деяких симптомів у онкохворих після хіміотерапії

Що стосується "Набиксимолса", то, на думку Ратушного, з цим препаратом можуть виникнути юридичні колізії та проблеми при реєстрації в Україні. Це засіб рослинного походження: в ньому по 50% ТГК і КБД. Його використовують, щоб спазми при розсіяному склерозі.

За словами експерта, дозволивши ці кошти, в Кабміні хочуть збити градус дискусії навколо легалізації медичного канабісу.

"Це "мильна бульбашка", розрахований на інформаційну площину, щоб донести меседж, що у нас тут нібито сталася якась легалізація медичного канабісу та проблеми пацієнтів вирішені. Насправді, не вирішені, як і проблема наукових досліджень. Для пацієнтів запропонували синтетичні замінники, які значно звужують застосування препаратів на основі канабісу, навіть у порівнянні з тими, що використовуються в інших європейських країнах", - додав Ратушний.