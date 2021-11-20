Рішення ще не прийнято. Чи буде Київ підвищувати ціни на проїзд: до чого готуватися

На сайті КМДА опублікували проект розпорядження щодо підвищення цін на проїзд у Києві. Згідно з документом, тариф з 1 січня 2022 року може становити 20 гривень за поїздку, а для власників "Картки киянина" - 12 гривень. Проте, мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи залишаться незмінними до кінця опалювального сезону.
Як можуть змінитись ціни на проїзд у Києві та які переваги отримають власники "Картки киянина" - в матеріалі РБК-Україна нижче.
На початку тижня, 16 листопада, в Київській міській державній адміністрації оголосили, що з 1 січня 2022 року на жителів столиці чекає суттєве подорожчання проїзду на комунальному громадському транспорті. Зокрема, як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, одна поїздка в метрополітені, трамваї, тролейбусі або автобусі буде коштувати 20 гривень у разі придбання разового квитка (зараз 8 гривень).
Згідно проекту розпорядження "Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху", при купівлі від 10 до 19 поїздок проїзд коштуватиме 19 гривень (зараз 7,70 гривень), при купівлі 50 поїздок на карту - до 15 гривень (зараз 6,5 гривень).
Для власників "Картки киянина" ціна проїзду складе 12 гривень.
Однак, вже наступного дня мер Києва Віталій Кличко заявив, що остаточне рішення про підвищення тарифів ще не прийнято. Він пообіцяв, що вартість проїзду до кінця опалювального сезону змінюватися не буде.
У той же час Кличко підкреслив, що місто опинилося в складній економічній ситуації. Влада Києва утримує тарифи на опалення, гарячу воду і проїзд, проте не отримує обіцяних компенсацій з держбюджету.
За його словами, тарифи на проїзд на комунальному транспорті в Києві нижче собівартості. Тільки цього року дотації на міський транспорт склали 4,5 млрд гривень. А на опалення та гарячу воду - понад 2 млрд гривень.
Згідно з проектом розпорядження, власники "Муніципальної картки "Картка киянина" зможуть економити на проїзді 8 гривень. Для них буде встановлено тариф 12 гривень за поїздку.
"Картка киянина" - це банківська платіжна картка з додатковими вигодами. Крім рахунку, в ній містяться персональні дані власника. На підставі цих даних людині надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та певні знижки на території Києва.
Відповідно до рішення Київської міськради від 20 грудня 2018 року № 549/6600 "Про впровадження в місті Києві багатофункціональної електронної карти "Муніципальна картка "Картка киянина", отримати документ можуть:
"Картку киянина" можна оформити у відділенні Ощадбанку. Для цього необхідні такі документи:
Якщо людина не може самостійно подати документи, тоді замість неї в банк приходить представник. Крім документів одержувача картки, він повинен мати при собі паспорт і документи, які підтверджують, що ця людина є представником майбутнього власника картки.
Згідно з рішенням міськради, "Картку киянина" банк повинен видати протягом 30 днів з моменту подачі документів. На сайті Ощадбанку вказаний максимальний термін оформлення - до 9 робочих днів.
Безкоштовно "Картку киянина" отримують:
Решта категорій населення можуть оформити карту відповідно до тарифів Ощадбанку.
Вартість обслуговування картки - 120 гривень на рік. Перший платіж стягується після першого року використання.
"Картка киянина" дозволяє отримати низку переваг і знижок в різних сферах життя міста.
"Картку киянина" стає недійсною у випадках: