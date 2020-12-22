Фото: Михайло Волинець (npgu.org)

Рішення Антимонопольного комітету щодо економічної обґрунтованості формули "Роттердам+" остаточно розвіяло всі спекуляції довкола цін і ціноутворення на енергетичне вугілля.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

"Всі крапки над "і" розставлені - Антимонопольний комітет як держорган, що має компетенцію об’єктивно дослідити процес ціноутворення, остаточно підтвердив обґрунтованість формули", - повідомив нардеп.

За його словами, комітет підтвердив, на перший погляд, очевидні для всіх професіоналів речі - формула базувалася на прозорому європейському принципі ні збитків, ні надприбутків нікому не принесла, а передбачала об’єктивний механізм визначення цін з прив’язкою до європейського ринку.

"З самого початку навколо "Роттердам+" було забагато міфів, які поширювали окремі депутати та навіть силовики. Прозора європейська формула задовольняла не всіх, багато хто годувався з ручного керування цінами на вугілля, що існувало до її впровадження", - наголосив Михайло Волинець.

Нагадаємо, 18 грудня АМКУ закрив справу "Роттердам+". Комітет постановив, що формула не завдала збитків та не могла давати одним учасникам ринку преференцій над іншими.

Формула "Роттердам+", за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

Рішення суду про законність закриття справи набрало чинності з 17 листопада 2020 року.