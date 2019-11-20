Судова націоналізація “Укртелекому" принесе державі значні збитки, - економіст

Ілюстративне фото (facebook.com pr ukrtelecom)

Експерт прокоментував ситуацію навколо "Укртелекому"

У випадку націоналізації "Укртелекома" держава понесе значні збитки, повторно компанію зможуть продати тільки з великим дисконтом. Про це пише економіст Олексій Кущ на своїй сторінці в Facebook.

"Гібридна модель судової націоналізації "Укртелекому" рівним рахунком нічого не дасть державі, крім необхідності виплачувати астрономічні зарплати новій порції "топ-менеджерів", - написав Кущ.

На думку економіста, повторно продати націоналізовані активи, зокрема "Укртелеком", можна буде тільки з величезним дисконтом.

"Продати дорого націоналізовані активи в Україні вже не вдасться, не дивлячись на так звані "відкриті" процедури. По-перше, активи в Україні коштують дешево. По-друге, всі вони будуть з "генетичною вадою" у вигляді історичних ризиків та ймовірності заперечування в судах, наприклад, в разі зміни влади. Значить, куплять тільки "свої" і з розрахунком на швидку окупність і одержання чистого профіту з багаторазовим мультиплікатором. Розрахунок тут дуже простий: інвестиція повинна принести прибуток у розмірі не менше 300-400% у найближчі 3-4 роки, тобто до завершення політичного циклу", - написав Кущ.

Він вважає, що така ситуація призведе до того, що характер використання активів новими інвесторами буде виключно споживчим, щоб якомога швидше отримати прибуток від його придбання.

"Характер використання активу різко змінюється – це вже не щадні, інвестиційні бізнес-моделі, розраховані на 10-15 років, а жорсткі рентні механізми, націлені на отримання миттєвої віддачі, незважаючи на негативні наслідки у вигляді недонадходження податкових платежів або скорочення робочих місць", - прогнозує Кущ.

Раніше Олексій Кущ прогнозував, що у випадку націоналізації та повторного продажу "Укртелекому" виручити за нього колишні 10,575 млрд грн вже не вдасться, оскільки нинішня вартість компанії в 4-8 разів нижча. А президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що "Укртелеком" вже нікому не потрібен, і цінність його активів сильно впала. На його думку, якщо компанія повернеться в держвласність, то малоймовірно, що її зможуть комусь продати.