Репрессии против евреев со стороны нацистов в Украине начались еще до Бабьего Яра, - историк

Массовые расстрелы и преследования евреев в Украине начались еще до трагедии в Бабьем Яру.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал историк Юрий (Амир) Радченко.
По его словам, первой масштабной акцией уничтожения стал расстрел в Каменце-Подольском в конце августа 1941 года, где нацисты убили более 23 тысяч евреев, среди них и тех, кого депортировали из Закарпатья. Уже через месяц, в сентябре, массовые расстрелы продолжились в Киеве - в Бабьем Яру было убито около 30-35 тысяч человек.
Радченко отмечает, что террор начался еще до официального приказа оккупантов о сборе евреев возле Яра. Есть свидетельства о погромах летом 1941-го, задержания мужчин в центре Киева и даже расстрелы во время молитвы в синагогах, жертв которых находили в Днепре. Это подтверждает, что системные репрессии нацистов против евреев в столице начались еще до событий 29-30 сентября 1941 года.
Ранее РБК-Украина писало, что в СССР целенаправленно замалчивали преступления нацистов против евреев в Украине. Историк Анатолий Подольский объяснил, что это было связано с антисемитизмом и украинофобией советского режима, который запрещал выделять евреев среди жертв войны и исключал целые группы людей из культуры памяти.
Также мы рассказывали, что после Второй мировой войны антисемитизм в СССР стал государственной политикой. Как объясняет историк Василий Расевич, советская власть репрессировала евреев, ограничивала их в карьере, образовании и науке, а при Сталине развернула откровенную антиеврейскую кампанию, используя "еврейский вопрос" в политической борьбе.