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"Ренн" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги Европы

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Ренн, Понедельник 20 февраля 2023 16:45
"Ренн" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги Европы Фото: "Шахтер" полетит во Францию с победой в активе (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Во втором поединке плей-офф Лиги Европы УЕФА 2022/23 французский "Ренн" примет донецкий "Шахтер" в столице региона Бретань.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Ренн" – "Шахтер" состоится 23 февраля во Франции. Поединок примет стадион "Роазон Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Предматчевая студия начнется за час до стартового свистка.

На прошлой неделе "Шахтер" одержал домашнюю победу над "Ренном". В составе "горняков" забитыми мячами отличились Крыськив и Бондаренко. За бретонцев забил Токо Экамби.

К слову, испанская "Севилья" заинтересовалась Трубиным из донецкого "Шахтера".

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