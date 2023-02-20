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"Ренн" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги Європи

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Ренн, Понеділок 20 лютого 2023 16:45
"Ренн" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Шахтар" полетить до Франції з перемогою в активі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У другому поєдинку плей-офф Ліги Європи УЄФА 2022/23 французький "Ренн" прийме донецький "Шахтар" у столиці регіону Бретань.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Ренн" – "Шахтар" відбудеться 23 лютого у Франції. Поєдинок прийме стадіон "Роазон Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія розпочнеться за годину до стартового свистка.

Минулого тижня "Шахтар" здобув домашню перемогу над "Ренном". У складі "гірників" забитими м'ячами відзначилися Криськів і Бондаренко. За бретонців забив Токо Екамбі.

До слова, іспанська "Севілья" зацікавилася Трубіним із донецького "Шахтаря".

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